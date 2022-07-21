В FIFA 23 официально не будет сборной России и российских клубов

EA Sports подтвердила, что в FIFA 23 не добавят сборную России по футболу и российские футбольные клубы.

«EA Sports солидарна с украинским народом. [...] При поддержке наших партнеров из ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23», – говорится в заявлении разработчиков.

В начале марта EA Sports удалила сборную России и российские клубы из FIFA 22 и NHL 22. Издатель также прекратил продажу всех своих игр на территории России и Беларуси.

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