NAVI на лане – хулиганы, которые буллят тебя до слез. Уже второй турнир подряд им никто не соперник
Короли оффлайна.
Короли оффлайна.
Много ТО с большим опытом! 1
Чего Симпл боится больше всего? 1
Испугались.
Клатч на 200 IQ.
NAVI выиграли у FaZe 6 раз подряд!
Победа Faze – капитанская. 1
Уже в полуфинале. 1
Никогда не отворачивайся от семьи, Нико.
Екиндар врывается на кафель. 2
Главный покерфейс в киберспорте. 1
Красивый розыгрыш. 1
Почему он не делает этого чаще?! 1
Подсказываем Valve!
Из князи в грязи и снова в князи. 4
Не всегда урон имеет значение. 14
Подсказка – точно не с первого. 2
Et tu, Brute? 1
Личная боль Глейва.
Нельзя проиграть раунд обиднее.