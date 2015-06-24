Cyber.Sports.ru - лучшее киберспортивное сообщество России и СНГ
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- Самая подробная в России киберспортивная новостная лента. Каждый день мы производим около 20 новостей, больше половины из которых - о доте.
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- Актуальные онлайны всех важных матчей Dota 2 - со стримами (русским и английским), живым чатом во время игры и хайлайтами после матча.
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- Свободное общение с другими любителями спорта во внутренней соцсети через комментарии или статусы. Возможность фолловинга лучших пользователей. Система рейтингования и поощрения наиболее активных участников.
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