The International 2026 Dota 2 – главный турнир по Доте, на котором ежегодно сражаются за Аегис лучшие команды мира. Дата проведения турнира: с 13 августа по 23 августа 2026 года. Соревнования пройдут в Шанхае, в Китае, на стадионе Mercedes-Benz Arena.

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