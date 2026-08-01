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The International 2026 Dota 2

Дата проведения TI 15: 13 - 23 августа 2026
Место проведения:Флаг страны - Китай Шанхай (Китай)
Даты проведения: 13.08.2026 - 23.08.2026
Последний победитель:Флаг страны - Саудовская Аравия Team Falcons
Количество команд: 16
Подробнее о турнире

The International 15

The International 2026 Dota 2 – главный турнир по Доте, на котором ежегодно сражаются за Аегис лучшие команды мира. Дата проведения турнира: с 13 августа по 23 августа 2026 года. Соревнования пройдут в Шанхае, в Китае, на стадионе Mercedes-Benz Arena.

На Кибере вы можете следить за чемпионатом онлайн: на протяжении всего турнира мы будем публиковать новости игроков и команд, трансляции и результаты матчей, следить за игрой вместе с болельщиками, размещать фото и видео, давать прогнозы на матчи, в том числе и на игры с участием команд из Восточной Европы.

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