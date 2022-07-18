Мбаппе и футболистка Сэм Керр – на обложке Ultimate-издания FIFA 23. Это первая женщина на обложке серии

На обложке Ultimate-издания FIFA 23 изображены Килиан Мбаппе и футболистка Сэм Керр.

Изображение опубликовали в официальном твиттере серии FIFA.

Сэм Керр – футболистка австралийского происхождения, играющая за женский состав «Челси». Керр стала первой футболисткой в истории игр FIFA, попавшей на обложку игры.

Сегодня стало известно, что трейлер FIFA 23 покажут 20 июля.

Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщал, что FIFA 23 выйдет 30 сентября.

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