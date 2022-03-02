Сборную России и все российские клубы удалят из FIFA 22 и NHL 22 из-за ситуации в Украине

Теги EA Sports Политика FIFA 22 NHL 22 Игры

EA Sports объявила об удалении всех российских клубов и сборной России из FIFA 22.

«В соответствии с нашими партнерами из ФИФА и УЕФА EA Sports инициирует процесс удаления сборной России и всех российских клубов из всех продуктов FIFA от EA Sports: FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Также мы активно изучаем возможности для подобных изменений в других наших играх», – говорится в заявлении EA Sports.

Кроме этого, российские и белорусские сборные и клубы удалят из NHL 22.

Ранее о возможном удалении российских клубов сообщал инсайдер Том Хендерсон.

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