ЕА прекратит продажу своих игр в России и Беларуси. Компания издает FIFA 22, NHL 22 и другие спортивные симуляторы

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Electronic Arts выпустила заявление об остановке продаж игр и контента в России и Беларуси.

«Мы по-прежнему шокированы ситуацией, которая разворачивается в Украине. Присоединяемся ко многим голосам, призывающим к миру.

Мы приняли решение прекратить продажи наших игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси. В результате наши игры и контент больше не будут доступны для покупки в магазине в российском регионе на сайте Origin или в приложении EA.

Мы также работаем с нашими партнерами по платформе, чтобы удалить игры из их магазинов и прекратить продажу нового внутриигрового контента в регионе», – сообщила компания на англоязычном сайте.

Ранее стало известно, что из F1 2022 уберут сюжетный режим и трассу «Сочи Автодром», но впервые добавят суперкары, кроссплей и VR.

В России стало сложнее играть: в Steam, PS и eShop отключили оплату, а новые игры снимают с продажи

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