ЕА прекратит продажу своих игр в России и Беларуси. Компания издает FIFA 22, NHL 22 и другие спортивные симуляторы

Electronic Arts выпустила заявление об остановке продаж игр и контента в России и Беларуси.

«Мы по-прежнему шокированы ситуацией, которая разворачивается в Украине. Присоединяемся ко многим голосам, призывающим к миру.

Мы приняли решение прекратить продажи наших игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси. В результате наши игры и контент больше не будут доступны для покупки в магазине в российском регионе на сайте Origin или в приложении EA.

Мы также работаем с нашими партнерами по платформе, чтобы удалить игры из их магазинов и прекратить продажу нового внутриигрового контента в регионе», – сообщила компания на англоязычном сайте.

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