Первый трейлер FIFA 23. Впервые в игре появится кроссплей между ПК и консолями

EA Sports опубликовала дебютный трейлер футбольного симулятора FIFA 23.

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Кроме показа ролика, разработчики поделились первыми подробностями.

В игре будут как мужской Чемпионат мира 2022 в Катаре, так и женский Кубок мира 2023 в Австралии и Новой Зеландии. Также появятся женские клубы.

В FIFA 23 будет поддержка кроссплея в режимах FIFA Ultimate Team, Online Seasons и Online Friendlies – между собой можно сыграть на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Переработана механика выполнения штрафных ударов, пенальти и угловых. В игре будет новая механика ускорения, физика попадания мяча в тело, а также реалистичная графика поля – трава стирается после подкатов.

Релиз FIFA 23 состоится 30 сентября 2022 года.

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