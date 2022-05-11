💪 Мы ищем авторов в разделы видеоигр и кино!

Привет! Команде Sports.ru нужны авторы, которые могут и любят классно писать о видеоиграх и кино. Если ты разбираешься в одной из этих сфер и хочешь поработать в мощной команде – это вакансия для тебя.

Автор в раздел видеоигр

Нам нужен человек, который:

– очень любит игры;

– способен придумывать интересные темы-подборки десятками даже в месяцы, когда не выходит новых релизов;

– хочет регулярно высказывать личное мнение об играх;

– дополнительным бонусом может стать интерес к «Таркову», «Сталкеру» и/или «Героям 3»;

– играет в игры разных жанров (в идеале – на разных платформах).

Тестовое задание

Зарегистрируйтесь у нас на сайте и создайте личный блог (ссылка может не работать, если вы не авторизовались).

1) Расскажите о себе в свободном стиле (1-2 абзаца). Что вы любите читать/слушать/смотреть про видеоигры? В каких форматах вы хотели бы работать? Какие любимые игры?

2) Напишите небольшую (3-4 абзаца) колонку с вашим нестандартным мнением об играх.

Примеры:

В Elden Ring почти нет диалогов. Это огромная ошибка Миядзаки

Sony ни за что убила Days Gone 2. Небольшая студия сделала хит на 9+ млн проданных копий, а ее за это развалили

3) Напишите текст про одну из легендарных игр прошлого – «Ведьмака 3», Skyrim, GTA 5, Assassin’s Creed, Red Dead Redemption 2, God of War. Формат и заход – на ваш выбор, но помните, что про них уже написаны десятки текстов – вам нужно предложить что-то новое и интересное, «5 лучших боссов из «Ведьмака» вряд ли добавят вам очков.

Примеры:

5 лучших квестов «Скайрима», которые растянут прохождение на пару часов

Лучшие моды на внешность Геральта: Генри Кавилл, пивное пузо и темная кожа

4) Представьте, что вы пришли на планерку на первой неделе. Предложите 5 тем постов, которые вы хотите написать на этой неделе. Достаточно заголовка и небольшого пояснения, если оно требуется, сами тексты писать не надо.

Присылайте гуглдок с тестовым заданием на pogorsky@sports.ru.

Автор в раздел кино

Нам нужен человек, который:

– смотрит очень много кино и сериалов и имеет (а главное, хочет его донести до людей) мнение обо всех выходящих новинках;

– способен придумывать интересные темы-подборки десятками и сотнями – реально интересные, а не «5 лучших фильмов про поезда»;

– может адекватно и фактурно отрецензировать и 40-й фильм КВМ, и последнего победителя «Санденса».

– следит за тем, что окружает сами фильмы – светская хроника, кинобизнес и развитие кино. Если вы можете интересно рассказать, что сейчас происходит у Джонни Деппа и Эмбер Херд, кто побеждает в войне стримингов и почему перестали снимать вестерны;

– послушал все выпуски подкаста «Каждый понедельник» про спортивное кино.

Тестовое задание

Зарегистрируйтесь у нас на сайте и создайте личный блог (ссылка может не работать, если вы не авторизовались).

1) Расскажите о себе в свободном стиле (1-2 абзаца). Что вы любите читать/слушать/смотреть про кино? В каких форматах вы хотели бы работать?

2) Напишите небольшую (3-4 абзаца) колонку с вашим нестандартным мнением о кино. Это может быть... Да что угодно может быть, проявите фантазию! Главное, чтобы ваше мнение было интересно читать.

Примеры:

«Ла-Ла Ленд» – идеальный мюзикл, потому что песни в нем не нужны. И он снова в кино!

Из-за пандемии я полюбил смотреть фильмы дома. Возвращаться в кинотеатры не хочу

3) Напишите текст-подборку. Это может быть как что простое «Х лучших фильмов режиссера Y», так и что-то более вычурное «Х фильмов, где герой и злодей ни разу не встречаются». Фантазия может добавить вам лишний балл, но исполнение тоже важно – ваш текст должно быть интересно и приятно читать.

Примеры:

5 главных ролей российских актеров в американских фильмах и сериалах

7 нелогичных и кринжовых моментов во втором сезоне «Ведьмака»

4) Представьте, что вы пришли на планерку на первой неделе. Предложите 5 тем постов, которые вы хотите написать на этой неделе. Достаточно заголовка и небольшого пояснения, если оно требуется, сами тексты писать не надо.

Присылайте гуглдок с тестовым заданием на pogorsky@sports.ru.

Автор в раздел кино, спец по аниме

Нам нужен человек, который:

– смотрит много (очень много) аниме, а в его рейтинге на Myanimelist десятки, если не сотни тайтлов;

– способен придумывать интересные темы-подборки десятками;

– знает, что посоветовать людям, которые смотрели только «Атаку титанов» или «Тетрадь смерти»;

– может варьировать глубину – писать интересно как для опытных фанатов, так и для людей, которые только что-то слышали про аниме.

Тестовое задание

Зарегистрируйтесь у нас на сайте и создайте личный блог (ссылка может не работать, если вы не авторизовались).

1) Расскажите о себе в свободном стиле (1-2 абзаца). Что вы любите читать/слушать/смотреть про аниме? В каких форматах вы хотели бы работать? Какие любимые тайтлы?

2) Напишите небольшую (3-4 абзаца) колонку с вашим нестандартным мнением об аниме – конкретном жанре, тайтле, режиссере или тенденциях в индустрии.

3) Напишите текст про «Атаку титанов». Формат и заход – на ваш выбор (может быть и подборка, и анализ конкретного эпизода, и культурологическое исследование , и признание в любви к Леви ), но помните, что про это аниме написаны уже десятки текстов, и вам нужно предложить какой-то новый ракурс.

4) Представьте, что вы пришли на планерку на первой неделе. Предложите 5 тем постов, которые вы хотите написать на этой неделе. Достаточно заголовка и небольшого пояснения, если оно требуется, сами тексты писать не надо.

Присылайте гуглдок с тестовым заданием на pogorsky@sports.ru.