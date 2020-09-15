Дзюба попал в команду недели PES 2021

Konami опубликовала команду недели «Players of the Week» в PES 2021.
В список лучших футболистов недели вошли защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, нападающий «Лестера» Джейми Варди (попавший также в команду недели FIFA 21) и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Команда недели PES 2021
Серхио Рамос («Реал Мадрид») – 92
Алехандро Гомес («Аталанта») – 91
Джейми Варди («Лестер») – 91
Артем Дзюба («Зенит») – 90
Дрис Мертенс («Наполи») – 89
Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 90
Майк Меньян («Лилль») – 88
Жорди Альба («Барселона») – 88
Анхель Корреа («Атлетико Мадрид») – 88
Сержиу Мигел Оливейра («Порту») – 85
Лука Кальдирола («Беневенто») – 84
В предыдущем туре РПЛ Артем Дзюба отличился хет-триком в ворота «Уфы» и двумя голевыми передачами.
Ранее Артем Дзюба получил самый высокий рейтинг среди российских футболистов в PES 2021 – 83. Наборы карточек Players of the Week доступны в течение недели – до следующего четверга.
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