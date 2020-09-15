Дзюба попал в команду недели PES 2021

Konami опубликовала команду недели «Players of the Week» в PES 2021.

В список лучших футболистов недели вошли защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, нападающий «Лестера» Джейми Варди (попавший также в команду недели FIFA 21) и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Команда недели PES 2021

Серхио Рамос («Реал Мадрид») – 92

Алехандро Гомес («Аталанта») – 91

Джейми Варди («Лестер») – 91

Артем Дзюба («Зенит») – 90

Дрис Мертенс («Наполи») – 89

Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 90

Майк Меньян («Лилль») – 88

Жорди Альба («Барселона») – 88

Анхель Корреа («Атлетико Мадрид») – 88

Сержиу Мигел Оливейра («Порту») – 85

Лука Кальдирола («Беневенто») – 84

В предыдущем туре РПЛ Артем Дзюба отличился хет-триком в ворота «Уфы» и двумя голевыми передачами.

Ранее Артем Дзюба получил самый высокий рейтинг среди российских футболистов в PES 2021 – 83. Наборы карточек Players of the Week доступны в течение недели – до следующего четверга.

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