Суарес, Варди и Иньеста попали в команду недели FIFA 21

EA Sports опубликовала команду первой недели в FIFA 21.

В основной состав вошли Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Виссел Кобе»), Луис Суарес («Атлетико Мадрид») и Джейми Варди («Лестер»). В список резервных футболистов попал российский нападающий корейского клуба «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко с рейтингом 78.

Основной состав

Вальтер Бенитес («Ницца») – 84

Дайо Упамекано («Лейпциг») – 82

Жозе Фонте («Лилль») – 82

Ян Беднарек («Саутгемптон») – 81

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 88

Алехандро Гомес («Аталанта») – 87

Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 84

Ирвинг Лосано («Наполи») – 83

Луис Суарес («Атлетико Мадрид») – 98

Джейми Варди («Лестер») – 87

Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 86

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