Суарес, Варди и Иньеста попали в команду недели FIFA 21

Теги Андрес Иньеста Луис Суарес Бруну Фернандеш Станислав Ильюченко EA Sports Команда недели FIFA 21 FIFA 21 Игры

EA Sports опубликовала команду первой недели в FIFA 21.

В основной состав вошли Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Виссел Кобе»), Луис Суарес («Атлетико Мадрид») и Джейми Варди («Лестер»). В список резервных футболистов попал российский нападающий корейского клуба «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко с рейтингом 78.

Основной состав

Вальтер Бенитес («Ницца») – 84
Дайо Упамекано («Лейпциг») – 82
Жозе Фонте («Лилль») – 82
Ян Беднарек («Саутгемптон») – 81
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 88
Алехандро Гомес («Аталанта») – 87
Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 84
Ирвинг Лосано («Наполи») – 83
Луис Суарес («Атлетико Мадрид») – 98
Джейми Варди («Лестер») – 87
Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 86

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