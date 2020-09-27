Суарес, Варди и Иньеста попали в команду недели FIFA 21

EA Sports опубликовала команду первой недели в FIFA 21.
В основной состав вошли Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Виссел Кобе»), Луис Суарес («Атлетико Мадрид») и Джейми Варди («Лестер»). В список резервных футболистов попал российский нападающий корейского клуба «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко с рейтингом 78.
Основной состав
Вальтер Бенитес («Ницца») – 84
Дайо Упамекано («Лейпциг») – 82
Жозе Фонте («Лилль») – 82
Ян Беднарек («Саутгемптон») – 81
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 88
Алехандро Гомес («Аталанта») – 87
Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 84
Ирвинг Лосано («Наполи») – 83
Луис Суарес («Атлетико Мадрид») – 98
Джейми Варди («Лестер») – 87
Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 86
Самые техничные в FIFA 21: Роналду вне топ-10, Промес и Эрнани финтят лучше Месси
Комментарии