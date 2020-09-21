Килиан Мбаппе первым в мире получил лицензионную копию FIFA 21

Теги ПСЖ Килиан Мбаппе PlayStation 4 EA Sports FIFA 21 Игры

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил первую в мире лицензионную копию FIFA 21 от EA Sports.

Футболист опубликовал в твиттере видео, где он распаковывает именную коробку с диском FIFA 21, предназначенным для PlayStation 4. Француз стал первым, кто получил диск с новой частью футбольного симулятора.

FIFA 21 выйдет 9 октября 2020 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Мбаппе изображен на обложке игры. 

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