Сон, Дембеле и Промес получили новые позиции в FIFA 21

Сон Хын Мин, Усман Дембеле и Куинси Промес получили новые основные позиции в FIFA 21.
Теперь Сон стал левым полузащитником, а основными позициями Дембеле и Промеса являются левый вингер и центральный атакующий полузащитник соответственно.
Полный список изменений позиций в FIFA 21
Филиппе Коутиньо («Барселона»), ЛФА – ЦАП
Уилфрид Заа («Кристал Пэлэс»), ЦФД – ЛП
Усман Дембеле («Барселона»), ПФА – ЛФА
Куинси Промес («Аякс»), ЛФА – ЦАП
Хуан Куадрадо («Ювентус»), ПП – ПЗ
Сон Хын Мин («Тоттенхем»), ЦФД – ЛП
Франк Рибери («Фиорентина»), ЛП – ЦФД,
Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»), ПФА – ЛП
Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), ФРВ – ЛП
Хесус Навас («Севилья»), ПП – ПЗ
Коке («Атлетико Мадрид»), ПП – ЦП
Маркос Акунья («Севилья»), ЛФА – ЛЗ
Фернандиньо («Манчестер Сити»), ЦОП – ЦЗ
Давид Алаба («Бавария»), ЛЗ – ЦЗ
Йозуа Киммих («Бавария»), ПЗ – ЦОП
Пабло Сарабия («ПСЖ»), ЦАП – ПФА
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