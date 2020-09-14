Сон, Дембеле и Промес получили новые позиции в FIFA 21

Сон Хын Мин, Усман Дембеле и Куинси Промес получили новые основные позиции в FIFA 21.

Теперь Сон стал левым полузащитником, а основными позициями Дембеле и Промеса являются левый вингер и центральный атакующий полузащитник соответственно.

Полный список изменений позиций в FIFA 21

Филиппе Коутиньо («Барселона»), ЛФА – ЦАП

Уилфрид Заа («Кристал Пэлэс»), ЦФД – ЛП

Усман Дембеле («Барселона»), ПФА – ЛФА

Куинси Промес («Аякс»), ЛФА – ЦАП

Хуан Куадрадо («Ювентус»), ПП – ПЗ

Сон Хын Мин («Тоттенхем»), ЦФД – ЛП

Франк Рибери («Фиорентина»), ЛП – ЦФД,

Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»), ПФА – ЛП

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), ФРВ – ЛП

Хесус Навас («Севилья»), ПП – ПЗ

Коке («Атлетико Мадрид»), ПП – ЦП

Маркос Акунья («Севилья»), ЛФА – ЛЗ

Фернандиньо («Манчестер Сити»), ЦОП – ЦЗ

Давид Алаба («Бавария»), ЛЗ – ЦЗ

Йозуа Киммих («Бавария»), ПЗ – ЦОП

Пабло Сарабия («ПСЖ»), ЦАП – ПФА

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