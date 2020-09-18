Демо FIFA 21 может выйти 22 сентября

Демоверсия FIFA 21 может выйти 22 сентября.

Дата выхода демо FIFA 21 появилась в твиттере киберспортивного подразделения «Вест Хэма». Твит удалили, сообщив, что он был основан на спекуляциях, а настоящая дата релиза неизвестна.

FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа изданий Ultimate и Champions смогут поиграть на три дня раньше, 6 октября.

Позже выпустят FIFA 21 для PS5 и Xbox Series X.

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