У Роналду, Неймара и Мбаппе 5 звезд особых приемов в FIFA 21. В списке 52 игрока

EA Sports опубликовала список футболистов с 5 звездами особых приемов в FIFA 21.
Такой показатель у 52 игроков.
FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа изданий Ultimate и Champions смогут поиграть на три дня раньше, 6 октября.
Позже выпустят FIFA 21 для PS5 и Xbox Series X.
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Игроки с 5 звездами финтов в FIFA 21
Криштиану Роналду («Ювентус») – 92
Неймар («ПСЖ») – 91
Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 90
Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 87
Джейдон Санчо («Боруссия») – 87
Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 87
Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 86
Тиаго Алькантара («Бавария») – 85
Рияд Марез («Манчестер Сити») – 85
Мемфис Депай («Лион») – 85
Хаким Зиеш («Челси») – 85
Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 85
Дуглас Коста («Ювентус») – 84
Златан Ибрагимович («Милан») – 83
Марсело («Реал») – 83
Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 83
Мартин Эдегор («Реал») – 83
Филиппе Коутиньо («Барселона») – 83
Усман Дембеле («Барселона») – 83
Куинси Промес («Аякс») – 82
Марлос («Шахтер») – 81
Эдуардо Сальвио («Бока Хуниорс») – 81
Жоау Феликс («Атлетико») – 81
Джердан Шакири («Ливерпуль») – 81
Хуан Куадрадо («Ювентус») – 81
Франк Рибери («Фиорентина») – 81
Нани («Орландо Сити») – 80
Винисиус Жуниор («Реал») – 80
Давид Нерес («Аякс») – 80
Федерико Бернардески («Ювентус») – 80
Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») – 80
Желсон Мартинш («Монако») – 80
Стефан Эль-Шаарави («Шанхай Шеньхуа») – 79
Игнасио Пьятти («Сан-Лоренсо») – 78
Адриан Сентурион («Велес Сарсфилд») – 77
Амин Харит («Шальке») – 77
Эрнани Фортеш («Леванте») – 76
Янник Болази («Эвертон») – 75
Марселино Морено («Ланус») – 75
Эвандер («Митьюлланд») – 74
Матиас Фернандес («Коло-Коло») – 73
Лусиано Акоста («Атлас») – 73
Хорхе Карраскаль («Ривер Плейт») – 73
Чанатхип Сонгкрасин («Консадоле Саппоро») – 73
Александру Максим («Газишехир Газиантеп») – 72
Фарид Булая («Метц») – 72
Эйден Макгиди («Сандерленд») – 71
Силас Вамангитука («Штутгарт») – 70
Хуан Рохас Кайседо («Дельфин») – 69
Гари Макай-Стивен («Нью-Йорк Сити») – 69
Илсиньо («Филадельфия Юнион») – 68
Райан Шерки («Лион») – 67
Футболисты опять ноют из-за рейтингов в FIFA. Лукаку назвал их бредом, за Обамеянга вступились даже фаны «МЮ» и «Тоттенхэма»
Тест: угадаете топ-10 вратарей в FIFA 21? Сразу предупреждаем: Де Хеа в списке нет
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