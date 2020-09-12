У Роналду, Неймара и Мбаппе 5 звезд особых приемов в FIFA 21. В списке 52 игрока

EA Sports опубликовала список футболистов с 5 звездами особых приемов в FIFA 21.

Такой показатель у 52 игроков.

FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа изданий Ultimate и Champions смогут поиграть на три дня раньше, 6 октября.

Позже выпустят FIFA 21 для PS5 и Xbox Series X.

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Игроки с 5 звездами финтов в FIFA 21

Криштиану Роналду («Ювентус») – 92

Неймар («ПСЖ») – 91

Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 90

Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 87

Джейдон Санчо («Боруссия») – 87

Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 87

Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 86

Тиаго Алькантара («Бавария») – 85

Рияд Марез («Манчестер Сити») – 85

Мемфис Депай («Лион») – 85

Хаким Зиеш («Челси») – 85

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 85

Дуглас Коста («Ювентус») – 84

Златан Ибрагимович («Милан») – 83

Марсело («Реал») – 83

Уилфрид Заа («Кристал Пэлас») – 83

Мартин Эдегор («Реал») – 83

Филиппе Коутиньо («Барселона») – 83

Усман Дембеле («Барселона») – 83

Куинси Промес («Аякс») – 82

Марлос («Шахтер») – 81

Эдуардо Сальвио («Бока Хуниорс») – 81

Жоау Феликс («Атлетико») – 81

Джердан Шакири («Ливерпуль») – 81

Хуан Куадрадо («Ювентус») – 81

Франк Рибери («Фиорентина») – 81

Нани («Орландо Сити») – 80

Винисиус Жуниор («Реал») – 80

Давид Нерес («Аякс») – 80

Федерико Бернардески («Ювентус») – 80

Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») – 80

Желсон Мартинш («Монако») – 80

Стефан Эль-Шаарави («Шанхай Шеньхуа») – 79

Игнасио Пьятти («Сан-Лоренсо») – 78

Адриан Сентурион («Велес Сарсфилд») – 77

Амин Харит («Шальке») – 77

Эрнани Фортеш («Леванте») – 76

Янник Болази («Эвертон») – 75

Марселино Морено («Ланус») – 75

Эвандер («Митьюлланд») – 74

Матиас Фернандес («Коло-Коло») – 73

Лусиано Акоста («Атлас») – 73

Хорхе Карраскаль («Ривер Плейт») – 73

Чанатхип Сонгкрасин («Консадоле Саппоро») – 73

Александру Максим («Газишехир Газиантеп») – 72

Фарид Булая («Метц») – 72

Эйден Макгиди («Сандерленд») – 71

Силас Вамангитука («Штутгарт») – 70

Хуан Рохас Кайседо («Дельфин») – 69

Гари Макай-Стивен («Нью-Йорк Сити») – 69

Илсиньо («Филадельфия Юнион») – 68

Райан Шерки («Лион») – 67

Футболисты опять ноют из-за рейтингов в FIFA. Лукаку назвал их бредом, за Обамеянга вступились даже фаны «МЮ» и «Тоттенхэма»

Тест: угадаете топ-10 вратарей в FIFA 21? Сразу предупреждаем: Де Хеа в списке нет