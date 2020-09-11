Рейтинг Холанда увеличили на 11 в FIFA 21, Гринвуда – на 10

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EA Sports опубликовала список игроков, получивших наибольшую прибавку к рейтингу в FIFA 21.

FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа изданий Ultimate и Champions смогут поиграть на три дня раньше, 6 октября.

Позже выпустят FIFA 21 для PS5 и Xbox Series X.

Топ-9 игроков по увеличению рейтинга

1. Мараш Кумбула («Верона») – 75, +15
2. Деян КулусевскиЮвентус») – 77, +13
3. Франсиско Кордова («Америка») – 75, +13
4. Эдмонд Тапсоба («Байер») – 78, +12
5. Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм») – 75, +12
6. Эрлинг ХоландБоруссия») – 84, +11
7. Мэйсон ГринвудМанчестер Юнайтед») – 77, +10
8. Букайо Сака («Арсенал») – 75, +10
9. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 81, +9

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