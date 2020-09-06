Ромелу Лукаку: «В FIFA занижают рейтинги, чтобы футболисты говорили об игре. Мне плевать на эту хрень»

Игрок «Интера» Ромелу Лукаку раскритиковал EA Sports.

«Давайте будем честны. В FIFA занижают рейтинги, чтобы мы, футболисты, возмущались и говорили об игре. Мне плевать на эту хрень, я знаю, что делаю», – написал Лукаку.

Рейтинг Лукаку в FIFA 21 – 85.

FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа изданий Ultimate и Champions смогут поиграть на три дня раньше, 6 октября.

Позже выпустят FIFA 21 для PS5 и Xbox Series X.

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