Рейтинг Ибрагимовича в FIFA 21 – 83. В FIFA 20 ему дали 85

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EA Sports опубликовала рейтинг игроков в FIFA 21.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил рейтинг 83. Его рейтинг в FIFA 20 – 85.

FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа особых изданий FIFA 21 – Ultimate и Champions – смогут поиграть на три дня раньше, 6 октября.

В будущем появится версия симулятора для консолей нового поколения.

Рейтинг Златана Ибрагимовича в FIFA

FIFA 10 – 90
FIFA 11 – 85
FIFA 12 – 88
FIFA 13 – 88
FIFA 14 – 89
FIFA 15 – 90
FIFA 16 – 89
FIFA 17 – 90
FIFA 18 – 88
FIFA 19 – 85
FIFA 20 – 85
FIFA 21 – 83

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