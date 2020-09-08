Месси – лучший игрок FIFA 21. Роналду и Левандовски – в топ-3, Неймар – пятый

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EA Sports опубликовала список 10 лучших игроков FIFA 21.

FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Обладатели предзаказа особых изданий FIFA 21 – Ultimate и Champions – смогут поиграть на три дня раньше, 6 октября. В будущем появится версия симулятора для консолей нового поколения.

Топ-10 игроков FIFA 21

1. Месси («Барселона») – 93
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 92
3. Роберт Левандовски («Бавария») – 91
4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 91
5. Неймар («ПСЖ») –  91
6. Ян Облак («Атлетико») – 91
7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 90
8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 90
9. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 90
10. Садьо Мане («Ливерпуль») – 90

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