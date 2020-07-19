Дзюба – лучший российский футболист в PES 2021 с рейтингом 83. Фернандес, Головин, Джикия и Миранчук – в топ-5

Стали известны рейтинги российских футболистов в Pro Evolution Soccer 2021 от Konami.

Лучшим россиянином в игре с рейтингом 83 стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, в топ-3 также попали Марио Фернандес (ЦСКА) – 82 и Александр Головин («Монако») – 82.

В тройку лучших футболистов РПЛ также вошел полузащитник «Зенита» Вильмер Барриос.

Топ российских футболистов в PES 2021

Артем Дзюба («Зенит») – 83

Марио Фернандес (ЦСКА) – 82

Александр Головин («Монако») – 82

Георгий Джикия («Спартак Москва») – 81

Алексей Миранчук («Аталанта») – 81

Роман Зобнин («Спартак Москва») – 81

Магомед Оздоев («Зенит») – 80

Гильерме («Локомотив») – 79

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 79

Владислав Игнатьев («Локомотив») – 79

Андрей Лунев («Зенит») – 79

Федор Чалов (ЦСКА) – 79

Антон Миранчук («Локомотив») – 79

Зелимхан Бакаев («Спартак») – 79

Юрий Газинский («Краснодар») – 79



Топ игроков РПЛ в PES 2021



Артем Дзюба («Зенит») – 83

Марио Фернандес (ЦСКА) – 82

Вильмер Барриос («Зенит») – 82

Малком («Зенит») – 82

Никола Влашич (ЦСКА) – 81

Реми Кабелла («Краснодар») – 81

Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 81

Георгий Джикия («Спартак Москва») – 81

Роман Зобнин («Спартак Москва») – 81

Ярослав Ракицкий («Зенит») – 81

Сердар Азмун («Зенит») – 81

Релиз Pro Evolution Soccer 2021 состоялся 15 сентября

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