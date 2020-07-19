Дзюба – лучший российский футболист в PES 2021 с рейтингом 83. Фернандес, Головин, Джикия и Миранчук – в топ-5

Стали известны рейтинги российских футболистов в Pro Evolution Soccer 2021 от Konami.
Лучшим россиянином в игре с рейтингом 83 стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, в топ-3 также попали Марио Фернандес (ЦСКА) – 82 и Александр Головин («Монако») – 82.
В тройку лучших футболистов РПЛ также вошел полузащитник «Зенита» Вильмер Барриос.
Топ российских футболистов в PES 2021
Артем Дзюба («Зенит») – 83
Марио Фернандес (ЦСКА) – 82
Александр Головин («Монако») – 82
Георгий Джикия («Спартак Москва») – 81
Алексей Миранчук («Аталанта») – 81
Роман Зобнин («Спартак Москва») – 81
Магомед Оздоев («Зенит») – 80
Гильерме («Локомотив») – 79
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 79
Владислав Игнатьев («Локомотив») – 79
Андрей Лунев («Зенит») – 79
Федор Чалов (ЦСКА) – 79
Антон Миранчук («Локомотив») – 79
Зелимхан Бакаев («Спартак») – 79
Юрий Газинский («Краснодар») – 79
Топ игроков РПЛ в PES 2021
Артем Дзюба («Зенит») – 83
Марио Фернандес (ЦСКА) – 82
Вильмер Барриос («Зенит») – 82
Малком («Зенит») – 82
Никола Влашич (ЦСКА) – 81
Реми Кабелла («Краснодар») – 81
Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 81
Георгий Джикия («Спартак Москва») – 81
Роман Зобнин («Спартак Москва») – 81
Ярослав Ракицкий («Зенит») – 81
Сердар Азмун («Зенит») – 81
Релиз Pro Evolution Soccer 2021 состоялся 15 сентября
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