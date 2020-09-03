Месси стал лучшим игроком PES 2021 с рейтингом 94. В топ-3 попали Роналду и Левандовски

Konami опубликовала рейтинг игроков в Pro Evolution Soccer 2021.

Лионель Месси стал лучшим футболистом в игре с общим рейтингом 94. В топ-3 также вошли Криштиану Роналду (93) и Роберт Левандовски (92).

Топ игроков PES 2021

Лионель Месси («Барселона») – 94

Криштиану Роналду («Ювентус») – 93

Роберт Левандовски («Бавария») – 92

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 92

Неймар («ПСЖ») – 92

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 91

Ян Облак («Атлетико») – 91

Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 91

Садьо Мане («Ливерпуль») – 90

Алиссон («Ливерпуль») – 90

Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 90

Серхио Рамос («Реал Мадрид») – 90

Релиз Pro Evolution Soccer 2021 состоялся 15 сентября. На обложку игры в этом году попали Месси и Роналду.

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