Football Manager 25 отменили. Игры серии выходили непрерывно на протяжении 20 лет
Sports Interactive отменила разработку Football Manager 25.
На официальном сайте разработчики Football Manager 25 сообщили об отмене игры.
Авторы заявляют, что приняли такое решение из-за множества проблем и непредвиденных обстоятельств.
Релиз FM 25 переносили дважды – сначала на ноябрь 2024 года, а после на март 2025-го.
После отмены футбольного симулятора команда разработки займется работой над следующей частью.
Football Manager 25 должна была стать первой игрой во франшизе, в которой появились бы женские команды.
Игры серии Football Manager выходили непрерывно на протяжении 20 лет.
Ранее стало известно, что в Football Manager 2025 из-за женских команд уберут вес футболистов.
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