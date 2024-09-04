В Football Manager 2025 из-за женских команд уберут вес футболистов

Теги Football Manager футбольные симуляторы Football Manager 2024 Игры

Авторы Football Manager 2025 назвали будущие изменения.

Как забрать Football Manager 2024 на раздаче в Epic Games Store?

По словам разработчиков, они долго пытались внедрить женский футбол в серию FM.

Однако авторы обнаружили, что вес мужчин-футболистов не сильно меняется, а у женщин показатель скачет.

Поэтому было принято решение убрать показатель веса из профиля игроков.

Релиз Football Manager 2025 состоится в конце ноября.

Ранее стало известно, что релиз Football Manager 2025 перенесли из-за перехода на новый движок.

Во что поиграть в сентябре: Кибер о главных новинках

Поиграл в Black Myth: Wukong. Отличная игра, но восторга нет

Опрос

Лучшая игра этого лета
280 голосов
Once Human
Once Human
Zenless Zone Zero
Zenless Zone Zero
VLADiK Brutal
VLADiK Brutal
Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong
SchoolBoy Runaway
SchoolBoy Runaway

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахахаха
а затем как и в мем-картинке еще и "физика" у баб будет больше, чем у того же Ибрагимовича ))
+2
0
+2
маразм крепчал
+2
0
+2
И ввести календарь месячных..
0
0
0
Позор. Ну то за бред? Вес в футболе архиважен и не показывать его в таком футсиме как FM?
0
0
0
Ответ Balt
Позор. Ну то за бред? Вес в футболе архиважен и не показывать его в таком футсиме как FM?
Это другое
0
0
0
Ответ Balt
Позор. Ну то за бред? Вес в футболе архиважен и не показывать его в таком футсиме как FM?
Вес в ФМ не имеет никакого влияния, равно как и рост (доказано на FM Arena). То что никакого влияния на игру эти параметры не делают (хотя должны) - это уже другой вопрос.
Тем не менее, причина убрать вес совершенно идиотская, особенно учитывая, что в базе данных он все равно будет храниться, просто не выводиться на экран, так что любой скин это исправит.
Просто если бы убрали тихо - куча людей бы даже и не заметило, а так сделали себе дебильную рекламу.
0
0
0
Ответ Balt
Позор. Ну то за бред? Вес в футболе архиважен и не показывать его в таком футсиме как FM?
Так вес в ФМ был же декорацией просто или нет?
0
0
0
Ответ Iommi
Вес в ФМ не имеет никакого влияния, равно как и рост (доказано на FM Arena). То что никакого влияния на игру эти параметры не делают (хотя должны) - это уже другой вопрос. Тем не менее, причина убрать вес совершенно идиотская, особенно учитывая, что в базе данных он все равно будет храниться, просто не выводиться на экран, так что любой скин это исправит. Просто если бы убрали тихо - куча людей бы даже и не заметило, а так сделали себе дебильную рекламу.
Надо чтобы отображалось ВСЁ. )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий