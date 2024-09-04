В Football Manager 2025 из-за женских команд уберут вес футболистов

Авторы Football Manager 2025 назвали будущие изменения.

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По словам разработчиков, они долго пытались внедрить женский футбол в серию FM.

Однако авторы обнаружили, что вес мужчин-футболистов не сильно меняется, а у женщин показатель скачет.

Поэтому было принято решение убрать показатель веса из профиля игроков.

Релиз Football Manager 2025 состоится в конце ноября.

Ранее стало известно, что релиз Football Manager 2025 перенесли из-за перехода на новый движок.

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