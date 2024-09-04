В Football Manager 2025 из-за женских команд уберут вес футболистов
Авторы Football Manager 2025 назвали будущие изменения.
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По словам разработчиков, они долго пытались внедрить женский футбол в серию FM.
Однако авторы обнаружили, что вес мужчин-футболистов не сильно меняется, а у женщин показатель скачет.
Поэтому было принято решение убрать показатель веса из профиля игроков.
Релиз Football Manager 2025 состоится в конце ноября.
Ранее стало известно, что релиз Football Manager 2025 перенесли из-за перехода на новый движок.
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а затем как и в мем-картинке еще и "физика" у баб будет больше, чем у того же Ибрагимовича ))
Тем не менее, причина убрать вес совершенно идиотская, особенно учитывая, что в базе данных он все равно будет храниться, просто не выводиться на экран, так что любой скин это исправит.
Просто если бы убрали тихо - куча людей бы даже и не заметило, а так сделали себе дебильную рекламу.