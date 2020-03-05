Неймар стал амбассадором серии eFootball

Неймар да Силва Сантос Жуниор стал амбассадором серии eFootball, ранее известной, как Pro Evolution Soccer.

Футболист заключил партнерство с Konami.

Ранее Konami расторгла контракт с Антуаном Гризманном после его расистских высказываний в сторону японских работников отеля.

Также ранее стало известно, что серия PES от Konami была переименована в eFootball. Игра будет условно бесплатной.

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