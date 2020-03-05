Неймар стал амбассадором серии eFootball

Теги Неймар футбольные симуляторы Konami Pro Evolution Soccer 2022 Игры

Неймар да Силва Сантос Жуниор стал амбассадором серии eFootball, ранее известной, как Pro Evolution Soccer.

Футболист заключил партнерство с Konami.

Ранее Konami расторгла контракт с Антуаном Гризманном после его расистских высказываний в сторону японских работников отеля.

Также ранее стало известно, что серия PES от Konami была переименована в eFootball. Игра будет условно бесплатной.

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