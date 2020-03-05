Серия PES переименована в eFootball, следующая игра будет условно бесплатной

Студия Konami объявила, что серия Pro Evolution Soccer сменит свое название на eFootball.

Следующая игра серии будет условно бесплатной и выйдет на движке Unreal Engine 4 в начале осени для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, позже будет выпущена версия для iOS и Android.

Лионель Месси и Неймар выступят в роли международных амбассадоров eFootball. Кроме того, в качестве профессиональных консультантов в процессе работы над игровыми системами нападения и защиты свой вклад в создание игры сделали, соответственно, Андрес Иньеста и Жерар Пике.

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