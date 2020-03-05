Серия PES переименована в eFootball, следующая игра будет условно бесплатной

Теги Андрес Иньеста Лионель Месси Жерар Пике Неймар футбольные симуляторы Konami Pro Evolution Soccer 2021 Игры

Студия Konami объявила, что серия Pro Evolution Soccer сменит свое название на eFootball.

Следующая игра серии будет условно бесплатной и выйдет на движке Unreal Engine 4 в начале осени для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, позже будет выпущена версия для iOS и Android.

Лионель Месси и Неймар выступят в роли международных амбассадоров eFootball. Кроме того, в качестве профессиональных консультантов в процессе работы над игровыми системами нападения и защиты свой вклад в создание игры сделали, соответственно, Андрес Иньеста и Жерар Пике.

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