PES 2022 может стать бесплатным (VGC)

Автор издания VGC Энди Робинсон предположил, что футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2022 от Konami станет бесплатным.

В подкасте Off the Record Робинсон заявил, что «Konami оживает», а затем сообщил о возможных планах студии перейти на бесплатную модель распространения PES 2022.

В качестве примера журналист привел недавно выпущенную в PS Store демоверсию New Football Game Online Performance Test от Konami – тогда геймеры предположили, что за этим названием скрывается следующая часть PES. В описании демоверсии говорилось, что разработчики тестируют работоспособность игровых серверов. Возможно, Konami действительно проверяет нагрузку на сервера перед потенциальным наплывом новых игроков.

PES 2021 вышел в качестве дополнения для PES 2020, а не как отдельная новая часть. После релиза обычное издание игры в Steam стоило 710 рублей. Начальная стоимость ПК-версии FIFA 21 – футсима-конкурента от EA Sports – составляла 3499 рублей.

Дата релиза полноценной PES 2022 остается неизвестной, разработка футсима идет на движке Unreal Engine.

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