PES 2022 может стать бесплатным (VGC)

Теги футбольные симуляторы Konami Pro Evolution Soccer 2022 Игры

Автор издания VGC Энди Робинсон предположил, что футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2022 от Konami станет бесплатным.

В подкасте Off the Record Робинсон заявил, что «Konami оживает», а затем сообщил о возможных планах студии перейти на бесплатную модель распространения PES 2022.

В качестве примера журналист привел недавно выпущенную в PS Store демоверсию New Football Game Online Performance Test от Konami – тогда геймеры предположили, что за этим названием скрывается следующая часть PES. В описании демоверсии говорилось, что разработчики тестируют работоспособность игровых серверов. Возможно, Konami действительно проверяет нагрузку на сервера перед потенциальным наплывом новых игроков.

PES 2021 вышел в качестве дополнения для PES 2020, а не как отдельная новая часть. После релиза обычное издание игры в Steam стоило 710 рублей. Начальная стоимость ПК-версии FIFA 21 – футсима-конкурента от EA Sports – составляла 3499 рублей.

Дата релиза полноценной PES 2022 остается неизвестной, разработка футсима идет на движке Unreal Engine.

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