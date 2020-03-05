Мостовой, Сульшер и Морьентес получат карточки «Героев» в FIFA 22

Теги Александр Мостовой EA Sports FIFA 22 Игры

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой получит собственную карточку героя в FIFA 22.

Карточки героя (FUT Heroes) — это новый вид карточек в FIFA 22, выпускаемых в честь самых запомнившихся игроков прошлого. Помимо Мостового, среди героев точно будут:

  • Марио Гомез;
  • Давид Жинола;
  • Юрген Келлер;
  • Антонио Ди Натале;
  • Джо Коул;
  • Иван Кордоба;
  • Фредрик Юнгберг;
  • Уле Гуннар Сульшер;
  • Ежи Дудек;
  • Ларс Риккен;
  • Диего Милито;
  • Джоване Элбер;
  • Тим Кэхилл;
  • Хорхе Кампос;
  • Диего Милито;
  • Сами Аль-Джабир;
  • Робби Кин;
  • Абеди Пеле;
  • Клинт Демпси;
  • Фернандо Морьентес.

11 июля вышел трейлер-анонс FIFA 22 с участием Килиана Мбаппе. Релиз игры состоится 1 октября 2021 года.

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