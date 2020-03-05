Мостовой, Сульшер и Морьентес получат карточки «Героев» в FIFA 22

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой получит собственную карточку героя в FIFA 22.
Карточки героя (FUT Heroes) — это новый вид карточек в FIFA 22, выпускаемых в честь самых запомнившихся игроков прошлого. Помимо Мостового, среди героев точно будут:
- Марио Гомез;
- Давид Жинола;
- Юрген Келлер;
- Антонио Ди Натале;
- Джо Коул;
- Иван Кордоба;
- Фредрик Юнгберг;
- Уле Гуннар Сульшер;
- Ежи Дудек;
- Ларс Риккен;
- Диего Милито;
- Джоване Элбер;
- Тим Кэхилл;
- Хорхе Кампос;
- Диего Милито;
- Сами Аль-Джабир;
- Робби Кин;
- Абеди Пеле;
- Клинт Демпси;
- Фернандо Морьентес.
11 июля вышел трейлер-анонс FIFA 22 с участием Килиана Мбаппе. Релиз игры состоится 1 октября 2021 года.
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