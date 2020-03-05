Мостовой, Сульшер и Морьентес получат карточки «Героев» в FIFA 22

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой получит собственную карточку героя в FIFA 22.

Карточки героя (FUT Heroes) — это новый вид карточек в FIFA 22, выпускаемых в честь самых запомнившихся игроков прошлого. Помимо Мостового, среди героев точно будут:

Марио Гомез;

Давид Жинола;

Юрген Келлер;

Антонио Ди Натале;

Джо Коул;

Иван Кордоба;

Фредрик Юнгберг;

Уле Гуннар Сульшер;

Ежи Дудек;

Ларс Риккен;

Диего Милито;

Джоване Элбер;

Тим Кэхилл;

Хорхе Кампос;

Диего Милито;

Сами Аль-Джабир;

Робби Кин;

Абеди Пеле;

Клинт Демпси;

Фернандо Морьентес.

11 июля вышел трейлер-анонс FIFA 22 с участием Килиана Мбаппе. Релиз игры состоится 1 октября 2021 года.

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