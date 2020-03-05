Килиан Мбаппе стал лицом обложки FIFA 22

Теги Килиан Мбаппе Electronic Arts FIFA 22 Игры

Компания Electronic Arts объявила имя футболиста, который станет лицом обложки футбольного симулятора FIFA 22.

Им стал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Стоит отметить, что футболист также был лицом обложки прошлогодней части FIFA.

Выход FIFA 22 состоится осенью текущего года.

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