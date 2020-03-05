Килиан Мбаппе стал лицом обложки FIFA 22

Компания Electronic Arts объявила имя футболиста, который станет лицом обложки футбольного симулятора FIFA 22.

Им стал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Стоит отметить, что футболист также был лицом обложки прошлогодней части FIFA.

Выход FIFA 22 состоится осенью текущего года.

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