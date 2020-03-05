EA показала трейлер FIFA 22. Релиз – 1 октября 2021 года

Компания EA Sports опубликовала трейлер-анонс FIFA 22. Выход игры запланирован на 1 октября этого года.

В трейлере показали новую технологию HyperMotion. С ее помощью в игру добавили тысячи новый анимаций, основанных на захвате движений реальных футболистов.

В ролике снялся нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, ранее ставший лицом обложки новой части футбольного симулятора.

До Мбаппе на обложках FIFA были Фредди Аду, Сергей Семак и Кевин Кураньи. А Джуджак появлялся чаще Роналду

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