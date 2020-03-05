Гризманн купил Мбаппе за 134 млн евро в состав «Ньюкасла» в Football Manager

Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн усилил свой «Ньюкасл» в Football Manager приобретением Килиана Мбаппе.

Гризманн купил Мбаппе за 134 млн евро, а затем лично сообщил футболисту о виртуальном трансфере:

«Я купил тебя в «Ньюкасл» за 134 миллиона», – уведомил Мбаппе Гризманн во время перелета в перерыве между подготовкой сборной к Евро-2020.

«Там не жарковато?» – поинтересовался Мбаппе.

Ранее Гризманн поделился своими последними достижениями в Football Manager – французу удалось выиграть за «Ньюкасл» уже пять трофеев.

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