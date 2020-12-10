Игрок сборной Чечни по Free Fire: «После 23 лет уже несерьезно этим заниматься. Я и сейчас не говорю девушкам, что играю в игры»

Игроки команды «Сборная Чечни» по Free Fire Магомед «Dzarmaro» Гуциев и Ахмед «Pokritel» Анасов вспомнили о поездке на чемпионат мира в Бразилии и поделились мыслями о продолжении карьеры после ухода из дисциплины.

О популярности

Dzarmaro: В Чечне Кадырова и Покорителя (Sports.ru: игроки «Сборной Чечни») многие узнают, подходят, интересуются. Очень многие поддерживают. Я каждое лето приезжаю домой в Серноводск, тоже узнают. Особенно дети и пацаны постарше. Хотят познакомиться, расспрашивают, просят сфотографироваться – это как-то необычно, неудобно. Мы стесняемся. Скорее всего, из-за менталитета. После нашей победы много ребят из Чечни стали играть в эту игру. Многие стали тренироваться и создавать команды.

Не подумайте, что мы помешаны на игре и круглосуточно в ней зависаем. Это и для глаз, и для осанки плохо, если постоянно. У каждого есть свои дела параллельно игре. Некоторые команды 24/7 сидят в этой игре. Мы выделяем время – играем только по вечерам.

О будущей карьере

Dzarmaro: До Бразилии игра была как хобби. Теперь считаю, что это спорт. Потому что каждая команда тренируется днями и ночами. И киберспорт с каждым годом будет все больше развиваться. Я живу с родителями в Питере, учусь на стоматолога в медицинском университете и еще не решил, кем буду – медиком или спортсменом. Не хочу оставлять ни то, ни другое. Пока удается совмещать. Особенно легко это делать на карантине.

Если ты классный геймер, можно в жизни больше ничем не заниматься. Есть куча киберспортсменов без образования, которым платят большие зарплаты. Ограничений в возрасте нет. Если человек хорошо играет, он и в 40 может быть киберспортсменом.

Pokritel: Сейчас на третьем курсе в университете, уже лень учиться, начал отставать: много играю. Игра отвлекает от учебы, но меня это пока устраивает. Понимаю, что спортсмен должен и помимо игры развиваться, ведь когда-то придется ее оставить.

Думаю, буду еще пару лет играть. После 23 лет уже несерьезно этим заниматься. Если женюсь, перед женой будет неудобно. Я и сейчас не говорю девушкам, что играю в игры. Говорю, что я на работе, занят. Все что угодно, только не это.

О втором месте на ЧМ по Free Fire в Бразилии в 2019 году

Dzarmaro: Сначала были отборочные матчи. Мы прошли отбор в турнире СНГ, потом с большим отрывом выиграли чемпионат Европы и путевку в Бразилию. Притом что у нас телефоны были слабые — айфон 5S, 6S. Сейчас — 11 Pro Max. Разница, конечно, чувствуется. Легче играть.

В Бразилии заняли 2-е место, чуть-чуть не повезло. Получили 80 тысяч долларов. Если бы взяли первое, получили бы 200 тысяч долларов.

Когда нам предложили полететь в Бразилию, мы хотели вообще отказаться. Стеснялись даже говорить родителям, что из-за игры куда-то едем. Потом подумали и решили, что такой шанс раз в жизни выпадает. И ничего плохого в этом нет. Однокурсники, друзья поздравляли. Были удивлены, что из-за телефонных стрелялок можно поехать в Бразилию, заработать столько денег.

Pokritel: Я купил машину, телефон, остальное родителям отдал. На деньги, которые должны поступить в январе, хочу открыть бизнес. Еще не решил какой.

До Бразилии я никуда из Чечни не выезжал. Выехал — как будто в другую жизнь попал. Все чужое, но мне было интересно. Никто тебя не понимал, и ты — никого, и всем было без разницы, кто ты.

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После чемпионата мира в 2019 году игроки продолжили вместе выступать под тегом «Сборная Чечни». В ноябре 2020-го команда выиграла крупный международный турнир по Free Fire, заработав 80 тысяч долларов.

Мобильная королевская битва Free Fire от Garena вышла 30 сентября 2017 года. В 2019-м игра стала самым скачиваемым тайтлом на мобильным устройствах.

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