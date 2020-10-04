Криштиану Роналду проведет стрим по Free Fire

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Разработчики мобильной королевской битвы Free Fire анонсировали эксклюзивный стрим с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее стало известно о коллаборации Роналду и Free Fire – в игре появится персонаж Кронос, прототипом которого стал футболист. Португалец также поучаствует в стриме, на котором представят Кроноса и отдельную вселенную, посвященную персонажу Роналду.

Трансляция начнется 13 декабря в 09:00 МСК. Кроме этого, Роналду пообещал в ближайшее время поделиться впечатлениями от коллаборации с Free Fire и работы с командой Garena в своем инстаграме. 

Выход обновления «Операция Кронос» запланирован на 19 декабря. Ранее в Free Fire прошла коллаборация с рэпером Моргенштерном. 

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