Криштиану Роналду появится в Free Fire

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду появится в мобильной королевской битве Free Fire.

В игру добавят нового персонажа – Chrono, прототипом которого стал футболист.

Обновление Operation Chrono выйдет 19 декабря. Помимо нового персонажа, в Free Fire появится отдельная вселенная, посвященная Роналду в роли Хроно, также в игру добавят новое оружие и предметы.

Мобильная королевская битва Free Fire от Garena вышла 30 сентября 2017 года. Free Fire стала самым скачиваемым мобильным тайтлом 2019 года. Ранее в игре прошла коллаборация с рэпером Моргенштерном.

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