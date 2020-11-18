Россияне потратили 1,2 млрд долларов на мобильные игры в 2020 году

Аналитическое агентство App Annie опубликовало подробную статистику рынка мобильных устройств и приложений в 2020 году.

Так, расходы пользователей на мобильные приложения и игры в 2020-м выросли на 25% и составили 112 млрд долларов. Траты жителей России при этом составили 1,2 млрд долларов.

Общее количество скачиваний мобильных приложений поднялось на 10% - до 130 млрд (5,1 млрд в России), а самым популярным приложением и в мире, и в РФ стал TikTok. На втором месте среди пользователей из России – WhatsApp, на третьем – Telegram.

Самой популярной игрой в мире по количеству загрузок стала Free Fire, по тратам пользователей – Honor of Kings, а по количеству активных пользователей – PUBG Mobile. В России лидируют «Говорящий Том и его друзья» (по скачиваниям), Hero Wars (по тратам) и Brawl Stars (по онлайну).

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