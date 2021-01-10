Российский режиссер Кантемир Балагов снимет первую серию The Last of Us для HBO

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Первый эпизод сериала The Last of Us для HBO снимет российский режиссер Кантемир Балагов.

Изначально эпизод должен был снять Юхан Ренк, работавший над сериалом «Чернобыль», но он покинул проект из-за конфликта в расписании.

Кантемир Балагов – режиссер фильмов «Дылда» и «Теснота». Его картины получили мировое признание – «Теснота» и «Дылда» выиграли приз ФИНПРЕССИ на Каннском кинофестивале в 2017 и 2019 годах соответственно.

Дата выхода сериала пока не сообщается.

The Last of Us – игра Naughty Dog, вышедшая в 2013 году. Она получила десятки наград, в том числе 4 (лучшая игра PlayStation, лучший актер, лучшая актриса, лучшая студия) на Spike VGX, на тот момент главной видеоигровой премии. К концу 2019 года продалось более 20 млн копий игры.

В 2020 году Naughty Dog выпустила сиквел – The Last of Us Part II. Вторая часть также получила множество наград, в том числе и главную – «Игра года» на The Game Awards.

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