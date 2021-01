Российский режиссер Кантемир Балагов снимет первую серию The Last of Us для HBO

Первый эпизод сериала The Last of Us для HBO снимет российский режиссер Кантемир Балагов.

Изначально эпизод должен был снять Юхан Ренк, работавший над сериалом «Чернобыль», но он покинул проект из-за конфликта в расписании.

Кантемир Балагов – режиссер фильмов «Дылда» и «Теснота». Его картины получили мировое признание – «Теснота» и «Дылда» выиграли приз ФИНПРЕССИ на Каннском кинофестивале в 2017 и 2019 годах соответственно.

Дата выхода сериала пока не сообщается.

The Last of Us – игра Naughty Dog, вышедшая в 2013 году. Она получила десятки наград, в том числе 4 (лучшая игра PlayStation, лучший актер, лучшая актриса, лучшая студия) на Spike VGX, на тот момент главной видеоигровой премии. К концу 2019 года продалось более 20 млн копий игры.

В 2020 году Naughty Dog выпустила сиквел – The Last of Us Part II. Вторая часть также получила множество наград, в том числе и главную – «Игра года» на The Game Awards.

Джоэл и Элли из «The Last of Us» – лучший дуэт видеоигр. У актеров невероятная химия, они плакали на съемках

Легендарная «Косынка» из Windows – стажер сделал пасьянс бесплатно, а теперь игра в зале славы