Денди, Рамзес, Миракл и другие звезды.

Московский турнир будет богат на крутые дуэли.

Энча, все-таки, виновата, но игру решило другое.

Продолжаем еженедельный гид по большим и маленьким турнирам.

Если коротко – нет.

С доминацией корейцев нужно что-то делать.

Еще одна причина болеть за «медведей».

22 мая, 18:29

Гайд, который поможет вам не потеряться в море доты.