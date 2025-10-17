Dota2CS 2
Football Manager и ФИФА стали партнерами. Игра получила лицензию на ЧМ-2026

Football Manager и ФИФА анонсировали партнерство.

ФИФА и футбольный симулятор Football Manager объявили о многолетнем партнерстве. Игра получит официальные лицензии, включая ЧМ-2026 в Канаде, Мексике и США, а также женский чемпионат мира и клубный чемпионат мира.

«Партнерство с FIFA – невероятно исторический момент для нас», – говорится в заявлении.

  • официальные формы 48 команд

  • графическое оформление трансляций

  • официальное оформление турнира

Football Manager 26 выйдет 4 ноября на ПК, консолях и мобильных устройствах. Релиз футбольного симулятора на Nintendo Switch состоится 4 декабря. Проект станет первой игрой в истории серии на движке Unity. В FM 26 также дебютируют женские команды.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

