Football Manager и ФИФА стали партнерами. Игра получила лицензию на ЧМ-2026
ФИФА и футбольный симулятор Football Manager объявили о многолетнем партнерстве. Игра получит официальные лицензии, включая ЧМ-2026 в Канаде, Мексике и США, а также женский чемпионат мира и клубный чемпионат мира.
«Партнерство с FIFA – невероятно исторический момент для нас», – говорится в заявлении.
официальные формы 48 команд
графическое оформление трансляций
официальное оформление турнира
Football Manager 26 выйдет 4 ноября на ПК, консолях и мобильных устройствах. Релиз футбольного симулятора на Nintendo Switch состоится 4 декабря. Проект станет первой игрой в истории серии на движке Unity. В FM 26 также дебютируют женские команды.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
