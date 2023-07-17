В EA Sports FC 24 все-таки добавят русскую озвучку и интерфейс

Теги футбольные симуляторы EA Sports Озвучка EA Sports FC Игры

В EA Sports FC 24 будет русская локализация.

Информация об этом появилась на странице EA Sports FC 24 в Steam.

Также о локализации заявлено в EA Play, Epic Games Store и eShop.

Во время анонса и открытия предзаказов информация об это отсутствовала.

До этого про русскую локализацию писали только на сайте EA.

Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября. В игре будет 19 тысяч лицензированных футболистов, 700 команд и 30 лиг.

Ранее EA опубликовала трейлер с элементами геймплея EA Sports FC 24.

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6 комментариев

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tony
Ответ Konstantin Mikhailov
Неожиданно, ведь после 24 февраля не то что озвучки не было, но даже и перевода от EA. А тут и то и другое.
В фифа 23 все есть, а она вышла в сентябре 22 года
+2
0
+2
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Растиньяк
Ответ Денис Детров
зря
почему
0
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Дмитрий Некрасов
Ответ Konstantin Mikhailov
Неожиданно, ведь после 24 февраля не то что озвучки не было, но даже и перевода от EA. А тут и то и другое.
Подождем, вдруг случится очередной откат
0
0
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Aleksey Sandakov
Ответ Денис Детров
зря
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