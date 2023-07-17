В EA Sports FC 24 все-таки добавят русскую озвучку и интерфейс

В EA Sports FC 24 будет русская локализация.

Информация об этом появилась на странице EA Sports FC 24 в Steam.

Также о локализации заявлено в EA Play, Epic Games Store и eShop.

Во время анонса и открытия предзаказов информация об это отсутствовала.

До этого про русскую локализацию писали только на сайте EA.

Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября. В игре будет 19 тысяч лицензированных футболистов, 700 команд и 30 лиг.

Ранее EA опубликовала трейлер с элементами геймплея EA Sports FC 24.

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