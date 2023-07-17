В EA Sports FC 24 все-таки добавят русскую озвучку и интерфейс
В EA Sports FC 24 будет русская локализация.
Информация об этом появилась на странице EA Sports FC 24 в Steam.
Также о локализации заявлено в EA Play, Epic Games Store и eShop.
Во время анонса и открытия предзаказов информация об это отсутствовала.
До этого про русскую локализацию писали только на сайте EA.
Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября. В игре будет 19 тысяч лицензированных футболистов, 700 команд и 30 лиг.
Ранее EA опубликовала трейлер с элементами геймплея EA Sports FC 24.
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