О русской локализации EA Sports FC 24 заявлено на сайте EA. На странице игры в Steam указано, что перевода не будет

EA указала, что в EA Sports FC 24 будет отсутствовать русская локализация.

На странице Steam футбольного симулятора от авторов FIFA указано, что игра не будет поддерживать русский язык.

При этом на сайте EA Sports и в магазине Nintendo eShop отмечено, что в симуляторе присутствует русская локализация. Ранее EA на официальном сайте указывала, что в ремейке Dead Space будет присутствовать русский язык, но в итоге на релизе он так и не появился.

Авторы добавят более 19 тысяч лицензированных футболистов, 700 команд и 30 лиг.

Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября 2023 года.

Предзаказ уже открыт в PS Store и Steam за 79,99 евро и 69,99 долларов соответственно.

Ранее EA опубликовала трейлер с элементами геймплея EA Sports FC 24.

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