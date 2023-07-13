Геймплейный трейлер и обложка EA Sports FC 24 с Эрлингом Холандом

Теги EA Sports Трейлеры игр Симуляторы EA Sports FC Игры

EA опубликовала трейлер с элементами геймплея EA Sports FC 24.

Студия показала, что в новом футбольном симуляторе могут быть межгендерные команды.

Также авторы презентовали новую обложку с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

По заверению авторов, в игре будет более 19 тысяч лицензированных футболистов, 100 стадионов, 30 лиг, 300 партнеров, 700 команд.

Технология Hypermotion получила улучшение до Hypermotion V.

В завершении на EA Sports FC 24 открылся предзаказ в PS Store. Стандартная версия стоит 79,99 евро.

Релиз EA SPORTS FC 24 состоится 29 сентября для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. 

Стоит отметить, что в новом футбольном симуляторе не будет русского языка.

Ранее разработчики EA Sports FC 24 поделились подробностями игры.

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16 комментариев

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Дмитрий Некрасов
Ответ Денис Детров
игра не продаётся в россии, зачем тратить деньги на локализацию?
Русскоязычные не только в России живут. там есть перевод на казахский?
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Денис Детров
Ответ Prokuror Prokurorov
Национал-куколдная контора. Я всецело поддерживаю выпиливание Г и Ч из игры, но чем им помешал русский язык?
игра не продаётся в россии, зачем тратить деньги на локализацию?
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R Air
Ответ Дмитрий Некрасов
Русскоязычные не только в России живут. там есть перевод на казахский?
80 евро это месячная зп среднего казаха. вряд ли там много покупателей новой игры найдётся.
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R Air
Ответ Илья Владимирович
Все ниже и ниже и ниже.... Сони, купи уже EA, компанию молодцов из прошлого. В настоящем они дно.
Что бы ещё хуже и сойбойней сделать?
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Плакса Джон ушел налево
В приложухе ЕА плэй написано, что Русский есть + чешский. польский, турецкий, английский, немецкий. Как всегда короче
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Дмитрий Некрасов
Ответ Плакса Джон ушел налево
В приложухе ЕА плэй написано, что Русский есть + чешский. польский, турецкий, английский, немецкий. Как всегда короче
Может, допом объяснят или в стим изменят.
Последим за новостями, что поделать...
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Денис Детров
Ответ Дмитрий Некрасов
Русскоязычные не только в России живут. там есть перевод на казахский?
очень большой и платёжеспособный рынок (нет)
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Prokuror Prokurorov
Ответ Денис Детров
игра не продаётся в россии, зачем тратить деньги на локализацию?
А то не покупают ее русские челы, становясь с помощью впн казахами и турками.
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Altim
Ответ Prokuror Prokurorov
А то не покупают ее русские челы, становясь с помощью впн казахами и турками.
Пора бы уже понять, что из-за действий властей русские в мире стали нерукопожатными и никто о них заботится не будет.
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Константин Усачев
Хоть похоже на обложку футсима, а не та дрянь с модными неграми
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Ruslan Gubaidullin
Выглядит неплохо. Как же обидно что мы теперь не с цивилизованным миром вместе.
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