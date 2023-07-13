Геймплейный трейлер и обложка EA Sports FC 24 с Эрлингом Холандом

EA опубликовала трейлер с элементами геймплея EA Sports FC 24.

Студия показала, что в новом футбольном симуляторе могут быть межгендерные команды.

Также авторы презентовали новую обложку с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

По заверению авторов, в игре будет более 19 тысяч лицензированных футболистов, 100 стадионов, 30 лиг, 300 партнеров, 700 команд.

Технология Hypermotion получила улучшение до Hypermotion V.

В завершении на EA Sports FC 24 открылся предзаказ в PS Store. Стандартная версия стоит 79,99 евро.

Релиз EA SPORTS FC 24 состоится 29 сентября для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Стоит отметить, что в новом футбольном симуляторе не будет русского языка.

Ранее разработчики EA Sports FC 24 поделились подробностями игры.

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