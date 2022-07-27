EA Sports показала геймплейный трейлер FIFA 23.

Затащил тут игрок или нет? Проверь себя в видеотесте

В видео рассказали про новую механику ударов, штрафных, пенальти. Также показали изменения в механике ускорения, в физике попадания мяча в тело.

Релиз FIFA 23 состоится 30 сентября 2022 года.

Ранее EA объявила, что в FIFA 23 вернется «Ювентус».

Лучший состав «Атлетико» в FIFA. В топе Гризманн и Годин, главный игрок клуба – Ян Облак

Какие чемпионаты могут добавить в FIFA? Создали карточки ведущих игроков из нон-лиг