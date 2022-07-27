Геймплейный трейлер FIFA 23

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EA Sports показала геймплейный трейлер FIFA 23.

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В видео рассказали про новую механику ударов, штрафных, пенальти. Также показали изменения в механике ускорения, в физике попадания мяча в тело.

Релиз FIFA 23 состоится 30 сентября 2022 года.

Ранее EA объявила, что в FIFA 23 вернется «Ювентус».

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