В сеть утекли скриншоты GTA 6 с главными героями и картой

На ютуб-канале Rebs Gaming появился слив скриншотов GTA 6.

На них изображены главные герои – мужчина и женщина, а также незаконченный фрагмент карты, на котором можно узнать Вайс-Сити. Подлинность скриншотов не подтверждена.

Ранее инсайдер Matheusvictorbr сообщил, что в GTA 6 главными героями будут брат и сестра, а события игры будут проходить в Вайс-Сити, Карцер-Сити (город из Manhunt), Колумбии и на Кубе.

В июне 2021 года инсайдер Том Хендерсон также делился информацией, что действие игры развернется в современном Вайс-Сити. Релиз игры, согласно нескольким источникам, стоит ждать в 2024 году.

Новая порция слухов GTA 6. Разрушаемые здания, борьба с наркокартелем, главные герои – брат с сестрой по разные стороны закона!

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