В GTA 6 будет два главных героя – брат и сестра, и разрушаемые здания (Xfire)

Стали известны подробности сюжета GTA 6.

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Сливом поделился инсайдер Matheusvictorbr специально для Xfire. По его информации, в GTA 6 будет два главных героя – брат и сестра, родители которых погибли от рук картеля в 2003 году. После этого они были разлучены. Мужчина стал работать в Управлении по борьбе с наркотиками, а девушка стала членом картеля, который убил ее родителей.

Кроме этого, в начале игры будет пролог, действие которого происходит в Южной Америке. Действие основного сюжета будет проходить в Вайс-Сити, Карцер-Сити (город из Manhunt), Колумбии и на Кубе. Также в игре будет локация неподалеку от Либерти-Сити.

Одной из новых фишек геймплея станут разрушаемые здания. Также инсайдер сообщил, что релиз запланирован на 2024 год.

Ранее Rockstar Mag заявил, что GTA 6 представят в конце 2022 года.

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