Вице-спикер Госдумы предложил МОК признать киберспорт олимпийским видом спорта

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к руководителю МОК Томасу Баху с предложением признать киберспорт олимпийским видом спорта.

«Для современной молодежи, которая «болеет» за отечественные команды киберспортсменов и следит за турнирами, признание киберспорта дисциплиной Игр продемонстрирует необходимость объединения двух важных составляющих современной жизни: спорта и цифровых технологий, завоевывающих мир.

Особенно увлечение киберспортом может быть полезно для школьников — уже доказано, что игры в команде развивают стратегическое мышление ребенка и коммуникативные способности.

Возможно, уроки, связанные с тренировками будущих киберспортсменов, в будущем помогут снизить уровень скулшутинга – в команде каждый игрок будет ощущать свою сопричастность со всеми, а не одиночество», – говорится в заявлении.

По словам Чернышова, включение киберспорта в программу Игр-2022 в Пекине поможет «поднять интерес у огромного количества молодых людей по всему миру к самим соревнованиям».

Ранее стало известно, что Riot Games ведет переговоры с МОК о появлении League of Legends на Олимпиаде.

Современные игры лучше фильмов. В них нет компромиссов и все можно

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