Riot Games ведет переговоры с МОК о появлении League of Legends на Олимпиаде

Компания Riot Games начала переговоры с руководством Международного олимпийского комитета о включении League of Legends в олимпийскую программу.

На данный момент переговоры находятся на раннем этапе. По словам представителей Riot Games, окончательное решение остается за руководством МОК.

League of Legends была представлена на Азиатских играх в 2018 году. Дисциплина также появится и на играх 2022 года.

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