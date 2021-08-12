Председатель СК РФ Бастрыкин о стрельбе в Перми: «Подростки берут в пример героев компьютерных игр, которые решают проблемы «просто» – ликвидируя оппонента»

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с негативным влиянием видеоигр и интернета.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги.

Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях. В этом и есть большая опасность», – подчеркнул Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Подростки берут в пример героев компьютерных игр, которые решают проблемы «просто» – ликвидируя оппонента», – приводит слова Бастрыкина издание.

«Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет. В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру», – заявил председатель СК.

Утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу на территории Пермского государственного университета, в результате которой погибли 6 человек, число пострадавших по последним данным составило 43 человека.