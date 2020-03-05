Лионель Месси получит коллекцию NFT-артов

Платформа Ethernity Chain объявила, что у Лионеля Месси появится коллекция цифровых NFT-артов.

Коллекция артов NFT получила название Messiverse. В ней будет 4 картины, но на данный момент представлено лишь 3. Последний арт представят в день открытия коллекции 20 августа.

На артах изображен Месси в футуристичном стиле, Месси, который держит мяч, как Атлант – небо, а также Месси в шахматном стиле.

Арты могут быть проданы на аукционе NFT.

Автором работ выступил австралийский художник BossLogic, сотрудничающий с Marvel и Disney.

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