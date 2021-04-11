«Спартак» подготовил видео в стилистике Mortal Kombat к матчу против «ЦСКА»

Футбольный клуб «Спартак» подготовил к сегодняшнему матчу чемпионата России против «ЦСКА» видео в стилистике игры Mortal Kombat.
Грядёт время битвы.#СпартакЦСКА ⚔️ pic.twitter.com/I7C22ja2Mw— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021
Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
Ранее «Спартак» делал афишу в стилистике Red Dead Redemption 2 к матчу против «Локомотива»
Мы посмотрели «Мортал Комбат». Драки – супер, Кано – суперзвезда, фаталити есть, сюжет ни о чем
Мы сделали тест про Mortal Kombat, но вам он показался сложным. Вот для нубов
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