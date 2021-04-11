«Спартак» подготовил видео в стилистике Mortal Kombat к матчу против «ЦСКА»

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Футбольный клуб «Спартак» подготовил к сегодняшнему матчу чемпионата России против «ЦСКА» видео в стилистике игры Mortal Kombat.

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

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Мы сделали тест про Mortal Kombat, но вам он показался сложным. Вот для нубов

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