«Спартак» подготовил видео в стилистике Mortal Kombat к матчу против «ЦСКА»

Футбольный клуб «Спартак» подготовил к сегодняшнему матчу чемпионата России против «ЦСКА» видео в стилистике игры Mortal Kombat.

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» делал афишу в стилистике Red Dead Redemption 2 к матчу против «Локомотива»

Мы посмотрели «Мортал Комбат». Драки – супер, Кано – суперзвезда, фаталити есть, сюжет ни о чем

Мы сделали тест про Mortal Kombat, но вам он показался сложным. Вот для нубов