«Локомотив» потроллил «Спартак» мемом из GTA

Теги Спартак Локомотив Rockstar Games Red Dead Redemption 2 GTA: San Andreas Игры

«Локомотив» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. 

«Железнодорожники» потроллили красно-белых постером в стиле GTA: San Andreas: на картинку поместили фразу «Потрачено. Миссия провалена», которую видит игрок после неудачной попытки пройти миссию в игре.

Перед матчем «Спартак» выложил постер в стиле другого легендарного хита от Rockstar Games – Red Dead Redemption 2. Героем афиши стал защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия. Красно-белые озаглавили постер «ограбление поезда».

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