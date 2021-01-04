Роналду, Левандовски и Мбаппе вошли в состав команды года FIFA 21. В ней нет Месси

Теги EA Sports FIFA 21 Команда года FIFA 21 Игры

22 января EA Sports представила команду года FIFA 21.

Лионель Месси не получил место в составе команды года FIFA 21. Однако в состав этого года вошел Криштиану Роналду, который отсутствовал в прошлом.

Состав TOTY FIFA 21:

  • Криштиану Роналду – «Ювентус»;
  • Роберт Левандовски – «Бавария»;
  • Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;
  • Бруну Фернандеш – «Манчестер Юнайтед»;
  • Кевин Де Брюйне – «Манчестер Сити»;
  • Йозуа Киммих – «Бавария»;
  • Альфонсо Дэвис – «Бавария»;
  • Серхио Рамос – «Реал Мадрид»;
  • Вирджил ван Дейк – «Ливерпуль»;
  • Трент Александер-Арнолд – «Ливерпуль»;
  • Мануэль Нойер – «Бавария».

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