Роналду, Левандовски и Мбаппе вошли в состав команды года FIFA 21. В ней нет Месси

22 января EA Sports представила команду года FIFA 21.

Лионель Месси не получил место в составе команды года FIFA 21. Однако в состав этого года вошел Криштиану Роналду, который отсутствовал в прошлом.

Состав TOTY FIFA 21:

Криштиану Роналду – «Ювентус»;

Роберт Левандовски – «Бавария»;

Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;

Бруну Фернандеш – «Манчестер Юнайтед»;

Кевин Де Брюйне – «Манчестер Сити»;

Йозуа Киммих – «Бавария»;

Альфонсо Дэвис – «Бавария»;

Серхио Рамос – «Реал Мадрид»;

Вирджил ван Дейк – «Ливерпуль»;

Трент Александер-Арнолд – «Ливерпуль»;

Мануэль Нойер – «Бавария».

Во что поиграть на PS5 в первую очередь

FIFA 21 – моя игра года. И кайф, что она каждый год одинаковая