Роналду, Левандовски и Мбаппе вошли в состав команды года FIFA 21. В ней нет Месси

22 января EA Sports представила команду года FIFA 21.
Лионель Месси не получил место в составе команды года FIFA 21. Однако в состав этого года вошел Криштиану Роналду, который отсутствовал в прошлом.
Состав TOTY FIFA 21:
- Криштиану Роналду – «Ювентус»;
- Роберт Левандовски – «Бавария»;
- Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;
- Бруну Фернандеш – «Манчестер Юнайтед»;
- Кевин Де Брюйне – «Манчестер Сити»;
- Йозуа Киммих – «Бавария»;
- Альфонсо Дэвис – «Бавария»;
- Серхио Рамос – «Реал Мадрид»;
- Вирджил ван Дейк – «Ливерпуль»;
- Трент Александер-Арнолд – «Ливерпуль»;
- Мануэль Нойер – «Бавария».
Во что поиграть на PS5 в первую очередь
FIFA 21 – моя игра года. И кайф, что она каждый год одинаковая